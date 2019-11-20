Коллегия судей выбрала на должность председателя Амурского областного суда Олега Васильева
Высшая квалификационная коллегия судей выбрала председателей региональных судов. На должность председателя Амурского областного суда претендовали зампред этого суда Олег Васильев и зампред суда Еврейской автономной области Игорь Гавриков.
В итоге квалификационная коллегия выбрала Олега Васильева. Его конкурент не смог набрать необходимого для рекомендации количества голосов.
В Амурском областном суде пояснили, что процедура назначения нового председателя предполагает несколько этапов. После выбора высшей квалификационной коллеги, кандидатура Олега Доржиевича поступит в кадровую комиссию администрации президента. Этот этап считает одним из самых сложных – кандидатов проверяют очень тщательно, многие отсеиваются, причем без объяснения причин.
Если кадровая комиссия кандидатуру утверждает, документы поступают на подпись президенту, который тоже по каким-либо причинам может не согласовать претендента на должность председателя суда. Однако это случается редко.
По предварительным данным, решение комиссии и президента станут известны в декабре текущего года. И если кандидатура Олега Васильева будет утверждена, то в указе главы государства он будет назначен председателем Амурского областного суда с 17 марта 2020 года. Так как полномочия нынешнего председателя Сергея Николаевича Семенова истекают 16 марта.
По информации Амурского областного суда, у 46-летнего Олега Доржиевича два высших образования – он окончил отделение истории БГПУ и Амурский государственный университет по специальности юриспруденция. Он кандидат юридических наук.
Родился Олег Васильев в 1973 году в Бурятской АССР. Трудовая деятельность в судебных органах началась с 2000 года с должности помощника председателя Амурского областного суда. С 2001 года был назначен судьей Благовещенского городского суда, с 2006 года – судьей Амурского областного суда.
В 2009 году он стал заместителем председателя Амурского областного суда.
Решением квалификационной коллегии судей Амурской области от 24 апреля 2009 года ему присвоен второй квалификационный класс судьи, пишет портал «Право.ру».
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