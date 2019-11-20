Коллегия судей выбрала на должность председателя Амурского областного суда Олега Васильева

В итоге квалификационная коллегия выбрала Олега Васильева. Его конкурент не смог набрать необходимого для рекомендации количества голосов.

В Амурском областном суде пояснили, что процедура назначения нового председателя предполагает несколько этапов. После выбора высшей квалификационной коллеги, кандидатура Олега Доржиевича поступит в кадровую комиссию администрации президента. Этот этап считает одним из самых сложных – кандидатов проверяют очень тщательно, многие отсеиваются, причем без объяснения причин.

Если кадровая комиссия кандидатуру утверждает, документы поступают на подпись президенту, который тоже по каким-либо причинам может не согласовать претендента на должность председателя суда. Однако это случается редко.

По предварительным данным, решение комиссии и президента станут известны в декабре текущего года. И если кандидатура Олега Васильева будет утверждена, то в указе главы государства он будет назначен председателем Амурского областного суда с 17 марта 2020 года. Так как полномочия нынешнего председателя Сергея Николаевича Семенова истекают 16 марта.

По информации Амурского областного суда, у 46-летнего Олега Доржиевича два высших образования – он окончил отделение истории БГПУ и Амурский государственный университет по специальности юриспруденция. Он кандидат юридических наук.

Родился Олег Васильев в 1973 году в Бурятской АССР. Трудовая деятельность в судебных органах началась с 2000 года с должности помощника председателя Амурского областного суда. С 2001 года был назначен судьей Благовещенского городского суда, с 2006 года – судьей Амурского областного суда.

В 2009 году он стал заместителем председателя Амурского областного суда.

Решением квалификационной коллегии судей Амурской области от 24 апреля 2009 года ему присвоен второй квалификационный класс судьи, пишет портал «Право.ру».