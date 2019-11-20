За расходом топлива в Циолковском будет следить специальный прибор

На котельной в ЗАТО Циолковский установили приборы учета расхода топлива. Поручение об организации ежесуточного мониторинга ситуации на мазутных котельных давал губернатор области Василий Орлов.

Специалисты министерства ЖКХ на основании полученных данных анализируют работу теплоснабжающих организаций. В дальнейшем будут приняты решения о корректировке расхода топлива. Система онлайн-мониторинга впервые используется на амурских котельных. Аналогичное оборудование установили также в селе Возжаевка Белогорского района, сейчас такое же монтируется и на котельной в Свободном.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году из котельной ЗАТО Циолковский пропало 792 тонны мазута. Недостачу топлива выявили специалисты областного министерства ЖКХ в ходе проверки. При нормативе 2 308 тонн на котельной было 1 330 тонн топлива. А по факту оказалось, что осталось всего 538 тонн. Чтобы не допустить коммунальной катастрофы, на покупку 900 тонн мазута пришлось выделить более 32 миллионов рублей. Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился усилить контроль котельных.

Как сообщает правительство Амурской области, сейчас на остальных котельных региона завершается работа по выдаче паспортов готовности. Документы получили 138 теплоснабжающих организаций из 140 (98,6 %). Из-за отсутствия резервных котлов паспорта готовности не выданы двум котельным в Магдагачи и Пояркове. На одной котельной ведется установка и отладка котла, еще один резервный котел будет установлен до 1 декабря.

Параллельно с министерством ЖКХ готовность котельных в Приамурье к зиме оценило дальневосточное управление Ростехнадзора. По итогам проверки ряд муниципальных образований не получил паспорта готовности Ростехнадзора. Причины – отсутствие приборов учёта тепла и невыполнение обязательств по аттестации персонала.

«Данные недочеты на котельных не влияют на подачу тепла и не создают рисков для срыва отопительного периода. К их устранению уже приступили», – сказал Сергей Гордеев.

Глава региона дал поручение министерству ЖКХ региона провести анализ причин, по которым объекты не получили паспорта готовности, для дальнейшего решения возникших проблем.

Практически завершено исполнение контрактов в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры (замена котельного оборудования, ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, установка приборов учета и прочее). Из 197 планируемых контрактов заключено 193, из которых 154 уже реализовано.

Новшеством нынешнего года стала установка котельной, работающей на пеллетах (спрессованные отходы деревообрабатывающего производства в виде гранул цилиндрической формы), в селе Коврижка Ромненского района. Сейчас здесь заканчиваются монтажные работы.

«Оборудование позволит экономить на транспортировке топлива, так как пеллеты изготавливают в селе, где стоит котельная. В течение отопительного сезона будет проанализирован экономический эффект нового оборудования и, возможно, оборудование будет установлено и на других теплоснабжающих предприятиях при условии производства топлива для пеллетных котлов», – сказал министр.

По состоянию на 13 ноября фактические запасы угля составляют 487,3 тысячи тонн (116 % на 60 нормативных суток работы, план – 420,1 тысячи тонн), мазута – 14,6 тысячи тонн (163 %, план – 9 тысяч тонн), дров 2,3 тысячи тонн (66 %, план – 3,5 тысячи тонн), еще 1,3 тысячи тонн дров (37 %) находятся на лесных делянах.