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20ноября
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сегодня, 10:30 8

Благовещенской научной библиотеке понадобился светодиодный экран за 6,5 миллиона

Благовещенской научной библиотеке понадобился светодиодный экран за 6,5 миллиона
Фото: regsmi.ru (тематическое изображение)

В Амурскую областную научную библиотеку в Благовещенске планируют приобрести новое дорогостоящее оборудование. Это следует из информации, размещенной на сайте «РТС-тендер».

Предполагается поставка в библиотеку светодиодного экрана. Чтобы определить поставщика, проведут электронный аукцион. Он назначен на 28 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 500 000 рублей. Обозначенный срок поставки оборудования – до 25 декабря 2019 года.

Из документации об аукционе следует, что площадь экрана составит более 18 квадратных метров, размер по высоте – более 3 метров, по ширине – 6 метров. Указываются, в частности, следующие параметры поставляемого оборудования: физическое разрешение экрана – не менее 3 200 пикселей по ширине, не менее 1 620 пикселей по высоте; плотность точек на 1 квадратный метр – не менее 284 444 пикселей; угол просмотра горизонталь / вертикаль – не менее 160 / 160 градусов; вес экрана без коммутации и подвесной системы – не более 900 килограммов.

Отмечается, что поставщик самостоятельно или силами других лиц, но за свой счет осуществляет монтажные, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию. Поставщик гарантирует, что техника является новой.

Кроме того, заказчику (Амурской областной научной библиотеке) должны предоставить гарантию на светодиодный экран – не менее 5 лет.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в марте 2019 года в Амурской областной научной библиотеке открылась «Точка кипения». Это первое в Приамурье пространство коллективной работы. Здесь смогут обмениваться опытом и обсуждать идеи ученые, бизнесмены, госслужащие, общественники, студенты и школьники. Амурская «Точка кипения» стала 23-й в России и 5-й на Дальнем Востоке.

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#технологии #финансы

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    и машину губозакаточную, перевести все книги в электронный формат на сервере и расформировать нахрен

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это же библиотека, там книги главное!!! может 3D еще очки надо?)))

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Билеты в кино будут продавать?

  • legoru

    legoru
    1 час назад

    А я поддерживаю эту закупку. Приглядитесь, в каком направлении сейчас развиваются библиотеки: они постепенно превращаются в филиалы домов культуры, проводят различные мероприятия, выставки, представления. И это правильно. Надо же как-то завлекать людей, приучать их в библиотеки ходить. Покупка такого экрана - еще один шажок в этом направлении.

  • aleun

    aleun
    51 минута назад

    Примерно 25-30 тыс. американских рублей обходится такой экран из поднебесной, причем со всеми таможенными сборами...

  • Страйкер

    Страйкер
    39 минут назад

    aleun

    Примерно 25-30 тыс. американских рублей обходится такой экран из поднебесной, причем со всеми таможенными сборами...



    Так походу и посчитано, а остальное откат

  • Всем Добра

    Всем Добра
    36 минут назад

    нужно ещё киоск открыть, как на почтамтах ))

  • inoy

    inoy
    23 минуты назад

    ОНФ не хочет за долю малую подтвердить? и сказать, что все нормально))))

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