Благовещенской научной библиотеке понадобился светодиодный экран за 6,5 миллиона

В Амурскую областную научную библиотеку в Благовещенске планируют приобрести новое дорогостоящее оборудование. Это следует из информации, размещенной на сайте «РТС-тендер».

Предполагается поставка в библиотеку светодиодного экрана. Чтобы определить поставщика, проведут электронный аукцион. Он назначен на 28 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 500 000 рублей. Обозначенный срок поставки оборудования – до 25 декабря 2019 года.

Из документации об аукционе следует, что площадь экрана составит более 18 квадратных метров, размер по высоте – более 3 метров, по ширине – 6 метров. Указываются, в частности, следующие параметры поставляемого оборудования: физическое разрешение экрана – не менее 3 200 пикселей по ширине, не менее 1 620 пикселей по высоте; плотность точек на 1 квадратный метр – не менее 284 444 пикселей; угол просмотра горизонталь / вертикаль – не менее 160 / 160 градусов; вес экрана без коммутации и подвесной системы – не более 900 килограммов.

Отмечается, что поставщик самостоятельно или силами других лиц, но за свой счет осуществляет монтажные, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию. Поставщик гарантирует, что техника является новой.

Кроме того, заказчику (Амурской областной научной библиотеке) должны предоставить гарантию на светодиодный экран – не менее 5 лет.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в марте 2019 года в Амурской областной научной библиотеке открылась «Точка кипения». Это первое в Приамурье пространство коллективной работы. Здесь смогут обмениваться опытом и обсуждать идеи ученые, бизнесмены, госслужащие, общественники, студенты и школьники. Амурская «Точка кипения» стала 23-й в России и 5-й на Дальнем Востоке.