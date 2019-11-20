Минобр Амурской области подтвердил увольнение директора колледжа и замминистра образования

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В системе образования Амурской области произошли кадровые изменения. Исполняющим обязанности руководителя Амурского колледжа строительства и ЖКХ назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в нем с 1999 года.

Директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов уволен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения. Такое решение принято региональным минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки.

Также покинул свой пост заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдела молодежной политики, Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Как писало Амур.инфо, трагедия случилась в четверг, 14 ноября. В ходе нее погиб один студент. Трое человек получили ранения и были госпитализированы. Стрелок покончил жизнь самоубийством. Сотрудник охранной организации, следивший в тот день за безопасностью в колледже, и генеральный директор этой организации по решению суда были заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.