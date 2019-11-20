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20ноября
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сегодня, 10:00 5

Минобр Амурской области подтвердил увольнение директора колледжа и замминистра образования

Минобр Амурской области подтвердил увольнение директора колледжа и замминистра образования
Фото: amurobl.ru/bkst.ru

В системе образования Амурской области произошли кадровые изменения. Исполняющим обязанности руководителя Амурского колледжа строительства и ЖКХ назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в нем с 1999 года.

Директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов уволен за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения. Такое решение принято региональным минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки.

Также покинул свой пост заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдела молодежной политики, Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Как писало Амур.инфо, трагедия случилась в четверг, 14 ноября. В ходе нее погиб один студент. Трое человек получили ранения и были госпитализированы. Стрелок покончил жизнь самоубийством. Сотрудник охранной организации, следивший в тот день за безопасностью в колледже, и генеральный директор этой организации по решению суда были заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Интересно, директора охранной организации под арест, а эти просто уволились.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Уголовного дела в отношении директора не будет?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    По собственному желанию, это верх цинизма, сволочи!

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    Прикольные кадровые перестановки.. Директора сняли понятно - косяк очевиден. Тут просчет не только директора, но и его команды, в том числе свеженазначенного зама. Ну и что она сможет сделать? они все вместе не смогли наладить безопасность и психологический климат в учебном заведении. а тут теперь она одна. учебная работа и хозяйственная деятельность, в том числе и безопасность, это как то разные вещи. Можно было из другого подобного учебного заведения (где "все в порядке") пригласить какого нить зам. директора с хорошим опытом на повышение. Свежим взглядом оценить ситуацию, устранить проблемы. а то поменяли шило на мыло

  • invv

    invv
    1 час назад

    Вообще-то директора не сняли, а уволился по собственному желанию. Так что на его косяки закрыли глаза. Немного погодя пристроят на хорошую аналогичную должность. Все это просто имитация бурной деятельности, не более того. А основную проблему никто решать не собирается.

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