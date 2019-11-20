Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.

Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития. По мнению замминистра экономического развития Саввы Шипова, законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».

Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме, пишут «Известия».

Удовлетворенность качеством госуслуг достигла 90,1 % в 2018 году. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем. Законопроект удовлетворит растущие запросы граждан, но уже сейчас надо задуматься о том, что ждет инфраструктуру МФЦ в дальнейшем, отметили эксперты.