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20ноября
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сегодня, 09:50 10

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.

Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития. По мнению замминистра экономического развития Саввы Шипова, законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».

Получить помощь в центрах можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронной форме, пишут «Известия».

Удовлетворенность качеством госуслуг достигла 90,1 % в 2018 году. Новый закон нужен, чтобы государственные сервисы шли в ногу со временем. Законопроект удовлетворит растущие запросы граждан, но уже сейчас надо задуматься о том, что ждет инфраструктуру МФЦ в дальнейшем, отметили эксперты.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».



    Называется "чтоб глаза мои вас не видели". Подальше от народа сидеть хотят, чтобы их не беспокоили. В госдуме голосуют уже чуть ли не по смс, а теперь и встречаться с народом не надо - как говорилось в сказке "царствуй лежа на боку".

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Мечта сбывается, никто мешать не будет заниматься "эффективным управлением"

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А трёхметровым забором будут отгораживаться?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    ну, ага ... играли уже в такую игру ...

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Если и будут отгораживаться трех метровым забором, пусть это делают на Колыме, или каждому чиновнику по дальневосточном гектару и пусть отгораживаются и осваивают, все равно за них МФЦ работать будет!

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...ждем предложений засекретить ФИО всех чиновников. нечего народу их знать. достаточно определений типа начальник отдела, министр,губернатор,президент...и депутатов всех исключительно по номерам...)))

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Oldlord

    А трёхметровым забором будут отгораживаться?



    дама твоя пусть расскажет. Она за ЕР топит, тех самых, которые пенсионную реформу пихнули, Медведа, твоего любимого, усадили большинством своим. Они же и решили отгородиться от личного приёма.

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    26 минут назад

    Причем тут забор? Как я понял, речь идет о различных госуслугах, таких как выдача загранпаспортов, регистрация авто и тд. И мне, лично, удобней записаться на замену водительского удостоверения или регистрацию авто через госуслуги на удобное для меня время. Если вам удобней как раньше, чтобы поставить машину на учет или сделать полис осаго, занимать очередь с ночи или отмечаться в списках очереди, то оставайтесь в прошлом веке.

  • кержак

    кержак
    21 минута назад

    ... речь идет не о госуслугах.

  • кержак

    кержак
    20 минут назад

    кержак

    ...ждем предложений засекретить ФИО всех чиновников. нечего народу их знать. достаточно определений типа начальник отдела, министр,губернатор,президент...и депутатов всех исключительно по номерам...)))



    ...и обязательно с приставкой "господин"...)))

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