Минсельхоз собирается отрегулировать сбор дикоросов: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Японский ученый сделал открытие по спасению от рака и Альцгеймера; россияне мечтают вернуться в Советский Союз; в Красной Поляне взлетели цены перед Новым годом. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Из «Российской газеты» вы сегодня узнаете о том, что Минсельхоз собирается отрегулировать сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных растений. Сколько для этого потребуется регуляторов, стоящих у опушек леса – не говорится, но, судя по изложенному, они будут. Одна небольшая деталь из заметки: у сборщиков грибов должны быть справки из лесхозов, что лес не обрабатывался химией. А принимать дикоросы может только сертифицированный пункт. Обязательно изучите публикацию, чтобы быть готовым к встрече с регуляторами.

Также в номере

О чем еще следует прочесть в главной газете страны. Еще о том, что у левшей особая структура мозга и среди них чаще, чем у правшей встречаются гении. Еще интересно интервью с финалистом премии «Большая книга» Вячеславом Ставецким. Прочтите, чтобы хотя бы сориентироваться, что, кроме СМС, читать в свободное время. Еще отмечаю перепубликацию из журнала «Родина» о письмах Колчака.

Ну и, думаю, в преддверии больших зимних выходных вам будет интересно узнать, что отели Красной Поляны – горнолыжные курорты Сочи – подняли цены на новогодние праздники в 5-6 и более раз.

Не пропусти

«Мою Мадонну» невозможно пересказать всю: здесь и интересное интервью с телеведущей ГТРК «Амур» Олесей Родзевской (пишут, как только не поест – а она любит сладкое и мучное, – так становится нервной и злой); здесь и о женских недостатках, которые нравятся мужчинам (например, доверчивость); здесь и поучительная лавстори, рассказанная корреспондентом Мариной Мартыновой. Я остановлюсь на письме в газету, в котором читательница рассказывает о своей ситуации: муж обнаружил ее фотку на сайте знакомств. Ну и все, скандал до небес, требование развода! Женщина в панике – ну да, как-то в шутку с подругой зарегистрировалась на спецсайте, попереписывалась с мужчинами. Но ведь в шутку, в шутку! А немного подостыв, дама пришла к выводу, что муж тоже хорош: чего по таким сайтам лазит? Правильный поворот событий. Это мужчина во всем виноват!

Напишут же такое

«АиФ» сегодня выдали на-гора материал о том, как спасти себя от рака, болезни Альцгеймера и прочего такого. Публикация «Загадка нобелевской диеты» – это рассказ об открытии японского ученого Ёсинори Осуми, изучившего процесс уничтожения внутриклеточного мусора. Что тут основное: с 18:00 и до утра можно пить только воду! Ну вот, собственно, и все! И Альцгеймер – как рукой!

Вы, конечно, прочтете статьи о том, как китайские деревни зарабатывают на туристах, о том, кого сегодня надо бы отправить на Колыму (впрочем, вы и без газеты это знаете), о том, что пенсионный возраст на Дальнем Востоке не снизят… Но все это меркнет от осознания того, что Нобелевскую премию можно получить только за то, что с 18 часов до утра нужно пить только воду.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой». Что здесь из главного… Ну, очередные откровения Лолиты по поводу ее мужа. Ну, опять про «Наполеона»-убийцу. Ну, о том, какими активами обладает Заворотнюк.

Я же изучил статью о том, почему россияне мечтают вернуться в Советский Союз (оказывается, потому что до сих пор не осознали, как в Советском Союзе было плохо). На десерт прочел о том, что исполнительница усатой жены Абдуллы в «Белом солнце пустыни» на самом деле – не усатая. И голос у нее на самом деле не мужской – это просто озвучивал мужчина.