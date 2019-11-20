Амурстат рассказал о доходах жителей Амурской области в 2019 году

Фото: Амур.инфо

Амурстат опубликовал информацию «Об уровне жизни населения в Амурской области (по данным Росстата)». Специалисты приводят данные о денежных доходах жителей региона в 2019 году.

Денежные доходы и расходы населения определяются на основе учета объемов полученных и израсходованных денежных средств населением, проживающим в пределах территориальных границ России.

Доходы амурчан за 9 месяцев 2019 года сложились в размере 225 050 миллионов рублей (около 225 миллиардов рублей), а в расчете на душу населения – 31 525 рублей в месяц.

Изображение: amurstat.gks.ru

Среднедушевые доходы населения региона в III квартале 2019 года выросли на 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 33 305 рублей. С учетом инфляции зафиксирован рост реальных доходов в III квартале 2019 года на уровне 5,7 %, реальных располагаемых доходов – на 6,1 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что средняя зарплата в Амурской области превысила 45 тысяч рублей.