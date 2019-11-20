Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:24 1

Амурстат рассказал о доходах жителей Амурской области в 2019 году

Амурстат рассказал о доходах жителей Амурской области в 2019 году
Фото: Амур.инфо

Амурстат опубликовал информацию «Об уровне жизни населения в Амурской области (по данным Росстата)». Специалисты приводят данные о денежных доходах жителей региона в 2019 году.

Денежные доходы и расходы населения определяются на основе учета объемов полученных и израсходованных денежных средств населением, проживающим в пределах территориальных границ России.

Доходы амурчан за 9 месяцев 2019 года сложились в размере 225 050 миллионов рублей (около 225 миллиардов рублей), а в расчете на душу населения – 31 525 рублей в месяц.

Изображение: amurstat.gks.ru

Среднедушевые доходы населения региона в III квартале 2019 года выросли на 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 33 305 рублей. С учетом инфляции зафиксирован рост реальных доходов в III квартале 2019 года на уровне 5,7 %, реальных располагаемых доходов – на 6,1 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что средняя зарплата в Амурской области превысила 45 тысяч рублей.

Просмотров всего: 459

#финансы

распечатать


Общество 8

Благовещенской научной библиотеке понадобился светодиодный экран за 6,5 миллиона

Экономика 1

Минкомсвязь выделит около миллиарда на отечественное ПО для ведомств
Общество 3

Для строительства второй очереди ДВФУ необходимо почти 60 миллиардов рублей
Экономика 2

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Вася359

    Вася359
    2 часа назад

    реальных доходов 98 процентов-это победа

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь