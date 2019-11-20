Дальневосточный военный вуз в Благовещенске награжден орденом Жукова

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Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ) присвоили орден Жукова. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Как значится в документе, награду вуз получил за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.

Как сообщается на сайте вуза, сегодня ДВОКУ – это военно-учебное заведение, которое пользуется популярностью не только у россиян. В ДВОКУ есть иностранный факультет, где обучаются представители 32 государств. На нем учатся и повышают квалификацию офицеры дружественных России стран (Мали, Анголы, Монголии, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и других), а также стран-союзниц по Организации Договора о коллективной безопасности (Таджикистан, Киргизия).