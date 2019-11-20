Осадков не ожидается: прогноз погоды в Амурской области на 20 ноября

Фото: Амур.инфо

20 ноября в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 12-17. На севере будет минус 13...18, по крайним районам – местами около минус 20.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Скорость западного, юго-западного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 12...14 градусов мороза. Местами на дорогах области и города наблюдается снежный накат.

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Нина Гвоздкова