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20ноября
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В Уруше 20-летний парень ушел на работу и не вернулся

В Уруше 20-летний парень ушел на работу и не вернулся
Фото: Амур.инфо

В поселке Уруша Сковородинского района пропал 20-летний Александр Охременко. 18 ноября он ушел из дома на работу и пропал. Сотового у парня с собой нет.

Александра разыскивают родители. Сегодня они планируют написать заявление о его пропаже в полицию. «Он пришел с проводин друга в армию, переоделся в рабочку, работает электромонтером, и пошел, как сказал, на работу. Больше его никто не видел. Он телефон оставил дома на прихожке, видимо, разрядился. Уже нет никаких версий, куда он мог деться. Уже всех обзвонили, объехали, по заброшенным домам ходили. Раньше, если он задерживался, всегда звонил, номер он мой помнит наизусть», – рассказала мама пропавшего.

Александр был одет в рабочую форму, синий пуховик, вязаную шапку. Всех, кто владеет информацией о местонахождении Александра, просят сообщать по телефону: 8 924-683-54-52 (Роза Петровна, мама) или в полицию: 102.

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