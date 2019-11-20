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20ноября
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сегодня, 08:18 0

В Ромненском районе зафиксировано бешенство у лисиц, выходивших к людям

В Ромненском районе зафиксировано бешенство у лисиц, выходивших к людям
Фото: pixabay.com

Два случая бешенства у диких лисиц выявлены в Ромненском районе Амурской области. В обоих случаях лисы выходили на территории населенных пунктов и были убиты владельцами КФХ. При данных инцидентах никто не пострадал.

«Трупы лисиц оперативно доставили в областную ветлабораторию, где специалисты провели исследования на бешенство. Диагноз подтвердился. В связи с этим на территориях хозяйств, куда зашли лисы, установлен карантин», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Пресс-служба ведомства пишет, что с 15 ноября карантин по бешенству установлен в двух КФХ, расположенных в селах Знаменка и Серединное Ромненского района. Территории самих населенных пунктов объявлены неблагополучными. В настоящий момент в селах проводятся все необходимые мероприятия, угрозы распространения заболевания нет.

Между тем в регионе уже почти год ведется мониторинг и мероприятия по снижению численности диких лисиц, которые являются наиболее вероятными переносчиками бешенства. По оценкам специалистов, численность лис на территории Приамурья в настоящий момент невысокая.

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#животные #здоровье #происшествия

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