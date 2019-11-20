Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

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Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, по которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Сейчас на получение отчетов из бюро кредитных историй (БКИ) имеют право сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи и суды.

Как уточнили в Минюсте, новые поправки необходимы для борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Так, сотрудники ФССП смогут запросить отчет с целью удостовериться в отсутствии нарушений правил взыскания долга. В частности, приставы смогут получить доступ к статистике звонков и переговоров между абонентами и узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками, сообщает «Лента.ру».

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#российская власть

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Любовь Чуприна