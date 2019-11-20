Гороскоп 20 ноября: Весы решат любовную проблему, а у Стрельцов финансовые потери

Восход Солнца: 07:50

Заход Солнца: 16:39

Солнце в Скорпионе.

Овен. День символизирует перемены и трансформацию психической энергии. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Возможен денежный кризис. Будьте внимательны, так как вероятны серьезные потери и просчеты. Этот день потребует от Овнов большей организованности и целеустремленности.

Телец. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок или переговоров. Звезды предостерегают от обольщений, обманов, пустых иллюзий. Жизненный потенциал на низком уровне, поэтому обратите внимание на свое здоровье. У пожилых людей вероятны обострения хронических заболеваний. Не исключены вялость, головные боли.

Близнецы. Если Вы собираетесь что-то покупать, делайте это сегодня. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопление имущества, вкладывание денег. Позвольте себе незапланированные траты. Например, обновите гардероб или купите понравившуюся книгу. Вечер этого дня посвятите детям, предложите им игру, вспомните свое собственное детство.

Рак. Напряженный день, связанный с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Если сегодня Вы захотите сделать покупку, не медлите, так как она окажется удачной. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений.

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Лев. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми. Не огорчайтесь, если день покажется Вам нелегким. Обратите внимание на окружающих вас людей, вы найдете в них новые достоинства. Проблемы на службе со временем решатся, а Вы обретете утраченную жизнерадостность и равновесие.

Дева. Крайне негативный день. Сегодня ожидаются жестокие стычки с внешним окружением. Как никогда ранее, следует проявлять терпение и выдержку. Непорядочное отношение партнеров или клевета тайных недоброжелателей затруднит движение к намеченным целям или отрицательно скажется на результатах деятельности. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или эмоционального порыва в действиях Вы станете мишенью для нападок.

Весы. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Весов. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. В личной жизни женщин-Весов предвидится приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы, однако не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

Скорпион. Прекрасный день для продвижения по службе или решения ваших материальных проблем. Денежные поступления или известие о повышении не заставят себя долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у Скорпионов творческих профессий. Проявите свойственные Вам практический подход к любому делу, расчет и предусмотрительность, и ваши начинания принесут реальные плоды.

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Стрелец. Сатанинский день. Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по независящим от Стрельцов причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям.

Козерог. Круговорот событий этого дня поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны. Ваши близкие будут недовольны из-за отсутствия внимания с вашей стороны. Вы почувствуете себя измотанным и уставшим. Если Вам захочется отвлечься, то обратитесь к вечным ценностям.

Водолей. Не исключено, что в сфере профессиональной деятельности постороннее влияние или субъективная оценка ситуации заставят гоняться за пустыми прожектами. Спокойствие и бескомпромиссность помогут исправить допущенные ошибки и добиться намеченных целей.

Рыбы. День отмечен усилением активности и возрастанием защитных сил организма. Сегодня может появиться уникальная работоспособность, в результате чего Вы будете способны получить небывалые успехи во всем. Многие Рыбы даже постараются забыть на некоторое время об обязанностях и позволят себе расслабиться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев