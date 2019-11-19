Амурский эколог боится, что не улетевший дальневосточный аист может замерзнуть (видео)

Член общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин беспокоится за жизнь дальневосточного аиста. Амурчанин боится, что птица, которая не улетела на юг и уже около недели находится на речке Ивановкк, может замерзнуть.

«На речке Ивановке рядом с селом Усть-Ивановка уже неделю сидит дальневосточный аист, пытаясь поймать себе рыбок в незамерзшей полынье. Все его собратья уже давно улетели на юг, на реку Янцзы, а он почему-то до сих пор остается здесь. При этом аист хорошо летает и поймать его, чтобы как-то помочь, не представляется возможным. Остается только подкармливать мойвой», – написал эколог на своей странице в Инстаграме.

Он добавил, что, если наступят морозы ниже 20 градусов, аист просто замерзнет. Полынья тоже постепенно покроется льдом, и возможности добыть еду самостоятельно у аиста уже не будет.

«Вон он бедняга стоит, мерзнет на краю полыньи. Накидал ему тут немножко рыбки, площадку расчистил, может, увидит мойву, погрызет», – записал видео с участием аиста амурчанин.

Фото, видео: https://www.instagram.com/p/B5CyCc9qMDz/