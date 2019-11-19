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19ноября
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сегодня, 20:41 8

На Дальнем Востоке снизилась годовая инфляция

На Дальнем Востоке снизилась годовая инфляция
Фото: pixabay.com

За последний месяц годовая инфляция в ДФО снизилась с 4,3 % до 4 %. Эксперты отмечают замедление роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Это связано с расширением предложений, снижением спроса и укреплением рубля.

По данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, продовольственная инфляция в октябре на Дальнем Востоке снизилась с 5,3 % до 4,8 %. Снизились темпы прироста цен на яйца, мясо, птицу и сахар. Хороший урожай овощей обеспечил замедление роста цен на свёклу, лук, морковь и картофель. И только цены на рыбную продукцию продолжают расти. Это связано со снижением объемов вылова и увеличением экспорта.

Что касается непродовольственных товаров, то годовая инфляция в этом сегменте снизилась с 3 % до 2,8 %. На это повлияли общероссийские факторы – укрепление рубля и снижение спроса. Цены стали расти медленнее на легковые автомобили, электротовары, планшеты, мобильные телефоны и телевизоры. Об этом пишет информационно-аналитическое агентство «Восток России».

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#Дальний Восток #цены #экономика

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Сказки на ночь

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Это прорыв

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    59 минут назад

    ну-ка все вместе уши развесьте (БМ)

  • Kats

    Kats
    54 минуты назад

    ...Дец, товарищи! Со средней зп мы почти миллионеры! А я еще рвануть отсюда хотела! Теперь непременно останусь!

  • oenesterov

    oenesterov
    39 минут назад

    так, что там? опять жертвы реформ недовольны? так... пжив-пжив-пжив покричать, на площади поскакать, таблетку принять, чекушку засадить и на бочок.

  • не люблю

    не люблю
    37 минут назад

    отличная новость !!! теперь пенсии и зарплаты можно индексировать на уменьшение

  • Жужжа

    Жужжа
    6 минут назад

    А в инфляцию не входит наводнение и его последствия, повышение цен на ГСМ, последствия АЧС? Продолжать?

  • lev4ik

    lev4ik
    4 минуты назад

    На источник инфы глянул. Обычный глянцевый фуфел с основным предназначением- пускать пыль в глаза и вешать лапшу на уши всем желающим,но предпочтительнее-потенциальным инвесторам из-за бугра,ежели таковые найдутся.

    Ну и жареные новости стороной не обходят,вот,к примеру,заголовок:"Директор колледжа и чиновник уволились после стрельбы в Благовещенске".

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