На Дальнем Востоке снизилась годовая инфляция

За последний месяц годовая инфляция в ДФО снизилась с 4,3 % до 4 %. Эксперты отмечают замедление роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Это связано с расширением предложений, снижением спроса и укреплением рубля.

По данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, продовольственная инфляция в октябре на Дальнем Востоке снизилась с 5,3 % до 4,8 %. Снизились темпы прироста цен на яйца, мясо, птицу и сахар. Хороший урожай овощей обеспечил замедление роста цен на свёклу, лук, морковь и картофель. И только цены на рыбную продукцию продолжают расти. Это связано со снижением объемов вылова и увеличением экспорта.

Что касается непродовольственных товаров, то годовая инфляция в этом сегменте снизилась с 3 % до 2,8 %. На это повлияли общероссийские факторы – укрепление рубля и снижение спроса. Цены стали расти медленнее на легковые автомобили, электротовары, планшеты, мобильные телефоны и телевизоры. Об этом пишет информационно-аналитическое агентство «Восток России».