В Тамбовском районе пожарные спасли трактор

Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

19 ноября на окраине села Придорожное Тамбовского района загорелся гараж в гаражном массиве. В течение 11 минут пожарные открытое горение ликвидировали, отстояли гараж и спасли трактор, находившийся в строении.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Обстоятельства устанавливаются.

«Сообщение о пожаре поступило в 16:12. К месту были направлены сотрудники пожарно-спасательной части № 60 Тамбовки в составе четырех человек и одной единицы техники. В результате огнем повреждены обшивка и утеплитель гаража на площади четыре квадратных метра», – сообщают в пресс-службе амурского МЧС.