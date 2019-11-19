Офицер ДВОКУ стал троекратным чемпионом мира по гиревому спорту

Фото: Администрация Благовещенска

Офицер Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Антон Рыжков в составе сборной России одержал победу на чемпионате мира по гиревому спорту. Соревнование прошло в городе Новый Сад (Сербия). В спортивном мероприятии участвовали 540 спортсменов из 37 стран мира.

Амурский спортсмен выполнил 70 подъёмов снаряда в весовой категории до 68 килограммов, которые принесли ему победу. До этого Антон Рыжков уже дважды выигрывал чемпионат мира в 2015 году в городе Дублин (Ирландия) и в 2016 году в городе Актобе (Казахстан).

В гиревой спорт офицер пришел 12 лет назад. В 2017 году он окончил военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге и распределился в ДВОКУ. Антон Рыжков обучает спортсменов училища и активно развивает этот вид спорта в Амурской области. На базе ДВОКУ ежегодно проводятся открытые состязания по гиревому спорту. Сам он участвует в мастер-классах и турнирах различного уровня в качестве спортсмена и наставника, сообщает администрация Благовещенска.