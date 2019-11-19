Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:58 0

Офицер ДВОКУ стал троекратным чемпионом мира по гиревому спорту

Офицер ДВОКУ стал троекратным чемпионом мира по гиревому спорту
Фото: Администрация Благовещенска

Офицер Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Антон Рыжков в составе сборной России одержал победу на чемпионате мира по гиревому спорту. Соревнование прошло в городе Новый Сад (Сербия). В спортивном мероприятии участвовали 540 спортсменов из 37 стран мира.

Амурский спортсмен выполнил 70 подъёмов снаряда в весовой категории до 68 килограммов, которые принесли ему победу. До этого Антон Рыжков уже дважды выигрывал чемпионат мира в 2015 году в городе Дублин (Ирландия) и в 2016 году в городе Актобе (Казахстан).

В гиревой спорт офицер пришел 12 лет назад. В 2017 году он окончил военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге и распределился в ДВОКУ. Антон Рыжков обучает спортсменов училища и активно развивает этот вид спорта в Амурской области. На базе ДВОКУ ежегодно проводятся открытые состязания по гиревому спорту. Сам он участвует в мастер-классах и турнирах различного уровня в качестве спортсмена и наставника, сообщает администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 97

#спорт

распечатать


Спорт

Алексей Ягудин даст мастер-классы в Благовещенске и Свободном
Спорт

Амурчанка победила в международных соревнованиях по джиу-джитсу в Эмиратах
Общество 1

Первый каток в Благовещенске откроется 23 ноября
В России и мире

Евгения Медведва сравнила себя с Алиной Загитовой
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь