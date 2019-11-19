В Приамурье работают «столовые» для диких животных. Выпавший в области обильный снег осложнил зверям поиск еды. Подкармливают животных сотрудники амурского охотуправления.

Об этом охотуправление сообщает в своем инстаграм-аккаунте. Там отмечают, что «постоянных клиентов» на подкормочных площадках прибавилось.

«В амурских заказниках уже вовсю работают "столовые" для животных, в основном копытных, хотя и крылатые с удовольствием залетают перекусить. Совсем даже небольшая кучка зерна на фото предназначена для кабанчиков Мазановского района. Хотя в большой семье клювом не щелкают. Кто успеет, тот хорошо и поужинает», – пишет охотуправление.