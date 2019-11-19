В Приморье обнаружили одиноких детенышей амурского тигра (видео)

Фото: Скриншот видео

В Приморском крае обнаружили трех детенышей амурского тигра, которые одни разгуливали недалеко от дороги. Очевидцы сняли тигрят на видео. На место уже выехали инспекторы охотнадзора.

В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит. Если следов присутствия тигрицы не обнаружат, то тигрятам надо будет срочно помогать — в таком возрасте им одним не выжить в тайге. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в своем инстаграм-аккаунте.