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сегодня, 18:45 0

В Приморье обнаружили одиноких детенышей амурского тигра (видео)

В Приморье обнаружили одиноких детенышей амурского тигра (видео)
Фото: Скриншот видео

В Приморском крае обнаружили трех детенышей амурского тигра, которые одни разгуливали недалеко от дороги. Очевидцы сняли тигрят на видео. На место уже выехали инспекторы охотнадзора.

В первую очередь специалисты будут искать следы присутствия матери малышей. Если мама рядом, то тигрятам ничего не грозит. Если следов присутствия тигрицы не обнаружат, то тигрятам надо будет срочно помогать — в таком возрасте им одним не выжить в тайге. Об этом сообщил Центр «Амурский тигр» в своем инстаграм-аккаунте.

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#Дальний Восток #животные

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