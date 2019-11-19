В Белогорске сотрудников предприятий призывают проходить диспансеризацию

Диспансеризацию населения Белогорска обсудили на расширенном совещании под председательством главы города с участием бизнес-сообщества. Станислав Мелюков обратился к руководителям предприятий с просьбой отправлять сотрудников на осмотры в медучреждения.

«Так сложилось, что я вынужден обратиться к вам с просьбой, – обратился глава Белогорска к руководителям предприятий. – Вопрос здравоохранения очень болезненный, очень сложный. По итогам диспансеризации в 2019 году Белогорск оказался на последнем месте среди всех муниципальных образований области. Необходимо ситуацию исправить и выполнить диспансеризацию минимум на 70 %. Сегодня здесь присутствует главврач белогорской больницы Михаил Горбунов. Он расскажет вам, как вашим работникам пройти диспансеризацию в сжатые сроки, не тратя время на ожидание в очереди».

По данным городской больницы Белогорска, диспансеризация жителей города в возрасте от 18 до 40 лет выполнена всего на 23 %, старше 40 лет – на 44 %, профилактический медосмотр прошли 29 % населения. Михаил Горбунов отметил, что каждый руководитель должен обеспечить своему работнику прохождение диспансеризации в течении одного-двух дней.

«Согласно приказу минздравсоцразвития № 302, работодатели должны обеспечивать прохождение работниками медицинских осмотров в целях предупреждения профессиональных заболеваний, – сказал главврач. – Работодатели за данное обследование платят, в то время, как диспансеризация проводится бесплатно. От больницы есть предложение: все, что входит от приказа № 302 в рамках диспансеризации мы будем вычитать и предприятиям выставлять меньшие счета за прохождение обследования профпригодности. То есть, работодатель будет оплачивать услуги только за недостающее обследование. Со своей стороны, мы составили списки организаций, которые находятся на территории города, и разослали письма с просьбой организовать прохождение диспансеризации».

Главный врач рассказал, что для диспансеризации ежедневно работает кабинет № 302 с 8:00 до 20:00. В нем проводится забор крови, ЭКГ и прочее методы медицинского обследования. Для того, чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обращаться в данный кабинет, минуя регистратуру. По вопросам диспансеризации руководителям предприятий и специалистам отделов кадров необходимо обращаться по телефону 89143874263.

«Сейчас здесь присутствуют представители 32 организаций, – отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – Было бы неправильно, если бы завтра в 8 утра все собрались проходить диспансеризацию. Необходимо составить график, в какие дни работники той или иной организации придут на обследование. Представители организаций, в свою очередь, должны предоставить списки работников с указанием возраста и фамилии имени отчества».

В ходе совещания было отмечено, что время прохождения работниками диспансеризации будет ограничено одним-двумя днями. Одним из решений для сокращения времени для прохождения диспансеризации стало проведение I этапа диспансеризации – анкетирования, до посещения врача, и предоставление в кабинет диспансеризации уже заполненного бланка, информирует пресс-служба администрации Белогорска.