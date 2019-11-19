Амурский губернатор призвал глав городов и районов обеспечить безопасность в объектах образования

Фото: Правительство Амурской области

Василий Орлов обратился к главам городов и районов в связи с происшествием в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он попросил их подключиться к обеспечению безопасности в объектах образования и обратить пристальное внимание организацию охраны в соцучреждениях.

Это произошло на очередном заседании амурского правительства. «Наша деятельность максимально направлена на то, чтобы впредь не допустить подобных происшествий. Работает антитеррористическая комиссия, активно задействован силовой блок. Хочу отметить, что эта работа должна быть системной и касаться всех уровней власти, в том числе и муниципальной. Техническая готовность образовательных учреждений, соответствие охранников – в первую очередь на эти вопросы должно обращать внимание руководство учреждений. Никто не мешает делать это в ежедневном режиме», – отметил Василий Орлов.

Он также подчеркнул, что соответствующие оргвыводы в отношении руководства колледжа уже сделаны, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Наша первоочередная задача – навести порядок. Прошу обратить самое пристальное внимание на то, каким образом организован процесс охраны в социальных учреждениях. Мы готовы выделить средства на техническое оснащение, но это не решит проблему в полной мере. Вторая важная часть касается воспитательного процесса – это должна быть системная работа, которой займется министерство образования и науки региона. На базе института развития образования будет создана комиссия, где начнут работать специалисты-тьюторы, подчиненные именно институту. Они будут заниматься своевременным выявлением и работой с детьми, находящимися в зоне риска, в наших образовательных учреждениях», – рассказал губернатор.

Он призвал максимально включиться в эту работу глав городов и районов Амурской области.