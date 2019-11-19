В Амурской области уволены замминистра образования и руководитель строительного колледжа

В Амурской области были уволены заместитель министра образования Олег Якутов и директор Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Об этом Амур.инфо сообщил заслуживающий доверия источник.

По информации агентства, увольнения связаны с недавними событиями в колледже строительства и ЖКХ. В министерстве образования работу с подведомственными учреждениями курировал Олег Якутов.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент колледжа Даниил Засорин пришел в учебное заведение с оружием. В результате стрельбы погиб студент колледжа Алексей Голубничий. Трое человек получили ранения и были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела. Сотрудник охранной организации, следивший в тот день за безопасностью в колледже, и генеральный директор этой организации по решению суда были заключены под стражу.