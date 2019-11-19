Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:57 3

Единственный поезд, связывающий Москву с Тындой, отменят

Единственный поезд, связывающий Москву с Тындой, отменят
Фото: pixabay.com

Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит новый поезд, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком. Новый график движения пассажирских поездов, который вступит в силу с 8 декабря, предполагает объединение маршрутов ряда поездов в Сибири, а также отмену единственного поезда, связывающего Москву с Тындой.

Сибирь с Дальним Востоком соединит скорый поезд № 47/48 Омск – Владивосток. В первый рейс из Омска он отправится 8 декабря, а из Владивостока – 13 декабря. Как отмечается, состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт.

В настоящее время Тынду с Москвой связывают два поезда: № 75 Нерюнгри – Москва и № 91 Северобайкальск – Москва. Последний затрагивает лишь самую западную часть магистрали.

В новом расписании поезд № 75 будет отменен, а вместо него будет курсировать поезд № 375 Нерюнгри – Тайшет, к которому будут прицепляться беспересадочные вагоны до Москвы. Таким образом, расположенные на Байкало-Амурской магистрали многочисленные поселки к востоку от Северобайкальска (Новый Уоян, Северомуйск, Таксимо, Новая Чара, Хани, Олекма), включая Тынду, останутся без прямого пассажирского сообщения со столицей России, пишет «Интерфакс».

Просмотров всего: 404

#Дальний Восток #транспорт #Тында

распечатать


Общество

В Благовещенске на ночь перекроют улицу Амурскую

Общество

В Приморье обнаружили одиноких детенышей амурского тигра (видео)
Общество

Власти Тынды подарили городской гимназии сертификат на новые окна
Общество

Дальний Восток – один из лидеров по количеству переселенцев в Калиниградскую область
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    40 минут назад

    Вот и нету поезда #75...

    В советское время, работал проводником на нём.

    Эх.

  • Adolf

    Adolf
    38 минут назад

    Наконец то... А то не ценят заботу правительства, убежать пытаются с дв. Кстати, это ещё одно доказательство того, что второй путь на БАМе строят не для развития БАМа, а для разграбления севера страны

  • DimonS

    DimonS
    25 минут назад

    А вы пробовали хотя бы пару суток на поезде ехать? А до Мск 8 суток. Кому он нужен этот поезд? Кому надо и на самолете за десять часов долетят, тем более почти всегда дешевле.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь