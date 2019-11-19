Единственный поезд, связывающий Москву с Тындой, отменят

Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит новый поезд, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком. Новый график движения пассажирских поездов, который вступит в силу с 8 декабря, предполагает объединение маршрутов ряда поездов в Сибири, а также отмену единственного поезда, связывающего Москву с Тындой.

Сибирь с Дальним Востоком соединит скорый поезд № 47/48 Омск – Владивосток. В первый рейс из Омска он отправится 8 декабря, а из Владивостока – 13 декабря. Как отмечается, состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт.

В настоящее время Тынду с Москвой связывают два поезда: № 75 Нерюнгри – Москва и № 91 Северобайкальск – Москва. Последний затрагивает лишь самую западную часть магистрали.

В новом расписании поезд № 75 будет отменен, а вместо него будет курсировать поезд № 375 Нерюнгри – Тайшет, к которому будут прицепляться беспересадочные вагоны до Москвы. Таким образом, расположенные на Байкало-Амурской магистрали многочисленные поселки к востоку от Северобайкальска (Новый Уоян, Северомуйск, Таксимо, Новая Чара, Хани, Олекма), включая Тынду, останутся без прямого пассажирского сообщения со столицей России, пишет «Интерфакс».