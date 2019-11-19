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Власти Тынды подарили городской гимназии сертификат на новые окна

15 ноября Тындинская классическая гимназия № 2 отметила 25-летний юбилей. В качестве подарка глава города вручила директору учебного заведения сертификат на установку в здании гимназии новых окон.

«В гимназии работают отличные педагоги, учатся замечательные дети. Теперь наша задача создавать комфортные условия для обучения. Первый шаг – это установка металлопластиковых окон в здании, которое было построено более 40 лет назад», – заявила мэр Тынды Марина Михайлова.

Администрация города профинансирует замену 191 окна, которые были установлены еще при строительстве здания – в 1977 году. Это первая построенная школа в Тынде и в целом на БАМе в капитальном исполнении. Помимо учебных кабинетов новые оконные блоки поставят в столовой, двух спортзалах, туалетных комнатах и в зоне рекреации на 2 этаже.

Сейчас в гимназии № 2 обучаются 904 ребенка, коллектив гимназии состоит из 78 человек – из них 38 педагогов. Пять человек – отличники и почетные работники образования. 13 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 16 – первую.

Ежегодно из стен гимназии выпускается от четырех до десяти учащихся с золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», все выпускники поступают в высшие учебные заведения. Всего за 25 лет существования общеобразовательного учреждения из второй гимназии выпустились более 70 медалистов. Участие и победы в окружных, городских, федеральных олимпиадах, творческих конкурсах, научно-практических конференциях по исследовательской деятельности также говорят о высоком качестве образования в гимназии, информирует пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #праздники #Тында #школа

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