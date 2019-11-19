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19ноября
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сегодня, 18:24 0

Дальний Восток – один из лидеров по количеству переселенцев в Калиниградскую область

Дальний Восток – один из лидеров по количеству переселенцев в Калиниградскую область
Фото: pixabay.com

Калининградстат назвал регионы-лидеры по числу переселенцев в Калининградскую область за почти 10 лет. Основными поставщиком переселенцев стали Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Всего с 2009 по 2018 годы в Калининградскую область из других российских регионов переселились 29 тысяч человек. Из них из Сибири переехали 12 тысяч человек, а с Дальнего Востока – 10 тысяч.

Как сообщает издание «Новый Калининград.Ru» со ссылкой на Калининградстат, больше всего жителей в Калининградскую область приехало из Кемеровской области – 2 672 человека. На втором месте Хабаровский край, откуда переселилось 2 219 человек. Замыкает тройку лидеров Камчатский край, откуда в область уехали 2 146 жителей.

Амурская область в этом списке оказалась на 22 месте. Из Приамурья в Калиниградскую область уехали жить с 2009 года 740 человек.

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#Дальний Восток #жизнь

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