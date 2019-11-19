Амурчанин-пожарный спас из огня двух детей

Фото: пресс-служба Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области

В Амурской области пожарный спас из огня двух детей. Это произошло в поселке Сиваки, где загорелся дом.

15 ноября в поселке Сиваки Магдагачинского района пожарный ПЧ-35 филиала «9 отряда противопожарной службы Амурской области» Вячеслав Ломов проводил работу с населением. Он рассказывал людям о мерах защиты от огня, о правилах эксплуатации печей, о необходимости приводить в исправность электропроводку.

Во время подворового обхода у мужчины разрядился телефон, поэтому он зашел домой за зарядным устройством. На обратном пути, на улице, он встретил соседку, которая сообщила ему о пожаре неподалеку.

Вячеслав Ломов, не раздумывая, бросился к горящему строению. Когда он забежал в квартиру, полную дыма, услышал плач детей, а на полу, недалеко от дверей, увидел маленького трехлетнего ребенка. Подхватив малыша на руки, пожарный вынес его из задымленного помещения и передал своей супруге, которая тоже прибежала к месту происшествия. Затем амурчанин, зная, что в помещении остался еще один ребенок, вернулся и продолжал искать его по задымленной квартире. Несмотря на ухудшение собственного самочувствия, ему удалось найти и вынести на улицу полуторагодовалого мальчика.

После прибытия к месту пожара боевого расчета Вячеслав Юрьевич не ушел домой и помог коллегам ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

Информация о возгорании жилого дома в поселке Сиваки по улице Амурской поступила 15 ноября в 17:10. На место пожара выехала дежурная смена пожарной части № 35 села Сиваки. Через две минуты огнеборцы были на месте, а еще через две – локализовали возгорание. В 17:16 им удалось ликвидировать открытое горение. В результате пожара огнем поврежден диван, закопчены стены в комнате. Пожарные спасли жилой дом. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение детей с огнем.