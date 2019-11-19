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В Новотроицком расположилась единственная в Приамурье пони ферма (видео)

В Новотроицком расположилась единственная в Приамурье пони ферма (видео)

В селе Новотроицкое Благовещенского района находится единственная пони ферма в Приамурье. В конном хозяйстве два десятка пони и три лошади. Фермой владеет амурчанка Оксана Малышева, которая влюбилась в конный спорт тридцать лет назад.

Амурчанка села в седло в 1990 году. В 2000 сама купила лошадь, а в 2005-м приобрела первого пони. Оксана – единственная в регионе, кто целенаправленно разводит пони. В её хозяйстве несколько пород, которые она завезла из центральных районов России. Ферма зарабатывает на жизнь уличным прокатом. Основной доход лошади приносят летом. Ну, а зимой рады гостям на своей ферме. Съемочная группа Альфа ТВ побывала на месте.

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#Альфа ТВ #дети #животные #отдых

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