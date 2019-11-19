Врачи показали, как выглядят легкие спустя 30 лет после курения

Фото: Стоп-кадр из видео

В Сети набирает популярность ролик китайских врачей, которые осматривают лёгкие погибшего пациента. Доктор Чен Дзингью из провинции Цзянсу, проводивший операцию, рассказал историю, стоявшую за этим видео.

Осенью этого года в больницу поступил 52-летний мужчина, который вскоре скончался. Так как он значился донором органов, его сразу отправили на вскрытие. Но, как только врачи достали лёгкие и осмотрели их, они поняли, что им придётся отказаться от этого донора. Легкие были в ужасном состоянии.

«Не поймите нас неправильно, мы в Китае любим покурить, поэтому лёгкие с некоторой степенью повреждения тоже подходят для пересадки. Но этот случай был слишком запущенным», – цитирует Life авторов видео.

https://www.youtube.com/watch?v=mrOBF7CrHEM

Оказалось, что этот мужчина курил на протяжении 30 лет. Этой вредной привычкой он заработал себе эмфизему, буллёзную болезнь и кальцификацию лёгких. Но вся трагедия ситуации не в том, что этот мужчина не смог помочь нуждающемуся в пересадке, а в том, что такое состояние лёгких – типичное для любого, кто курит чаще одного раза в день на протяжении большого промежутка времени.