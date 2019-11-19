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19ноября
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сегодня, 17:14 0

В Приморье открылось первое в ДФО детское отделение паллиативной помощи

В Приморье открылось первое в ДФО детское отделение паллиативной помощи
Фото: pixabay.com

Первое на Дальнем Востоке детское отделение для оказания паллиативной помощи открылось на базе детской краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке. На закупку необходимого оборудования из федерального и краевого бюджета было направлено более 19 миллионов рублей.

Средства из краевого бюджета были выделены по региональной программе «Развитие здравоохранения Приморского края», рассчитанной до 2021 года. «Оно (отделение) оснащено современным оборудованием, причем удобным, переносным, которое может сопровождать больного и во время прогулки, и на дому. В дальнейшем мы это направление будем расширять, обучать медперсонал из других районов края», – цитирует пресс-служба главу региона Олега Кожемяко.

Были закуплены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для домашнего использования, 10 функциональных кроватей, проведен ремонт. Перед открытием отделения персонал детской больницы прошел необходимое обучение по оказанию паллиативной помощи.

«Наша больница много лет приходит на помощь ребятам с редкими заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека и другими. Открывая отделения паллиативной помощи для детей, мы делаем значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников», – отметила главврач больницы Инна Зеленкова.

Новое отделение в Приморье стало 12-м в России и получило название «Дом для Виктории» в честь первой маленькой пациентки больницы Виктории, которая получала здесь паллиативную помощь и уход еще до открытия самого отделения, пишет ТАСС.

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#Дальний Восток #дети #здоровье

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