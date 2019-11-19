Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:58 0

В Хэйхэ улучшили условия для туристов в пункте пропуска

В Хэйхэ улучшили условия для туристов в пункте пропуска
Фото: Амур.инфо

В пункте пропуска пассажиров в Хэйхэ улучшились условия. «Руководство таможни принимает эффективные меры, чтобы увеличить поток пассажиров», сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

«Я часто езжу из Благовещенска в Хэйхэ. Проход через таможню занимает немного времени. Очень удобно. Я очень довольна», – рассказала российская туристка Александра.

В пункте пропуска расширили площадь зала выезда на 300 квадратных метров, оборудовали больше сидений для комфорта пассажиров.

«Я занимаюсь соей в Благовещенске. Часто езжу в Россию. Я заметила недавно, что в зале ожидания добавили новые кресла. Мы очень тронуты такой заботой», – сказала в жительница Хэйхэ Ван Фан.

Фото: biang.ru (cкриншот: телевидение Хэйхэ)

Просмотров всего: 156

#Китай #СМИ #транспорт

распечатать


В России и мире

Врачи показали, как выглядят легкие спустя 30 лет после курения
Общество

За два года в Китае построили и обновили больше 70 000 туалетов
Общество 1

Припаркованные у обочин машины мешают работать снегоуборочной технике в Благовещенске
Экономика 2

Виртуальные «Трибуну холл» и новый мост через Зею покажут на семиметровом интерактивном полотне (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь