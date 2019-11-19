В Хэйхэ улучшили условия для туристов в пункте пропуска
В пункте пропуска пассажиров в Хэйхэ улучшились условия. «Руководство таможни принимает эффективные меры, чтобы увеличить поток пассажиров», сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.
«Я часто езжу из Благовещенска в Хэйхэ. Проход через таможню занимает немного времени. Очень удобно. Я очень довольна», – рассказала российская туристка Александра.
В пункте пропуска расширили площадь зала выезда на 300 квадратных метров, оборудовали больше сидений для комфорта пассажиров.
«Я занимаюсь соей в Благовещенске. Часто езжу в Россию. Я заметила недавно, что в зале ожидания добавили новые кресла. Мы очень тронуты такой заботой», – сказала в жительница Хэйхэ Ван Фан.
Фото: biang.ru (cкриншот: телевидение Хэйхэ)
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