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сегодня, 17:07 0

Нужно ли ужесточать правила продажи оружия: опрос

Нужно ли ужесточать правила продажи оружия: опрос

Нужно ли ужесточать правила продажи оружия после случаев, подобных тому, что произошел в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства? Об этом рассуждает гость программы «Простые вопросы», оружейный эксперт и специалист по стендовой стрельбе Юрий Ветров. По его мнению, условия продажи оружия необходимо смягчить и позволить свободно его покупать.

«Я считаю, что, если у плохих людей, у преступников, есть доступ к оружию, значит, и у законопослушных граждан тоже должен быть эффективное средство защиты. Сегодня есть неэффективное средство защиты как травматическое оружие», – считает Юрий.

Гость программы считает, что запрещать продавать оружие нельзя, а ужесточение продажи приведет к развитию теневого рынка. «Что будет, если сегодня запретить все оружие в стране? Большая часть россиян, кто имеет оружие, а это около 9 миллионов стволов, они пойдут и напишут на утерю. Они не сдадут оружие. Этими законом просто будет увеличен черный рынок в стране», – рассуждает Юрий Ветров.

Как вы считаете, нужно ли менять существующие правила продажи оружия?

Считаю, что правила нужно ужесточить

Считаю, что нужно упростить процедуру покупки оружия

Нет, ничего менять не надо

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#Простые вопросы

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