Нужно ли ужесточать правила продажи оружия: опрос

«Я считаю, что, если у плохих людей, у преступников, есть доступ к оружию, значит, и у законопослушных граждан тоже должен быть эффективное средство защиты. Сегодня есть неэффективное средство защиты как травматическое оружие», – считает Юрий.

Гость программы считает, что запрещать продавать оружие нельзя, а ужесточение продажи приведет к развитию теневого рынка. «Что будет, если сегодня запретить все оружие в стране? Большая часть россиян, кто имеет оружие, а это около 9 миллионов стволов, они пойдут и напишут на утерю. Они не сдадут оружие. Этими законом просто будет увеличен черный рынок в стране», – рассуждает Юрий Ветров.