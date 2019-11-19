За два года в Китае построили и обновили больше 70 000 туалетов

«Прогресс "туалетной революции" Китая в создании туалетов для туристов крайне успешен. Туризм остается хорошим источником дохода, это касается и внутренних туристов, и иностранных, и мы видим большие изменения в городах Китая разных уровней, где туалеты для туристов чистые, и это является реализацией основного этапа китайской "туалетной революции"», – заявил Сим по случаю Всемирного дня туалета, который отмечают 19 ноября.

Он рассказал, что организация активно сотрудничает с Китаем и ведет в стране несколько проектов. «Наша организация успешно построила 15 школьных туалетов в провинциях Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе в рамках пилотного проекта за последние четыре года», – сказал он.

«Мы рады были услышать недавнее заявление китайского правительства о том, что в последующие два года особое внимание будет уделяться реновации и перестройке школьных туалетов в сельской местности. И это станет следующим этапом китайской "туалетной революции"», – добавил Джек Сим.

Как сообщает Biang.ru, проблемы с туалетами в Китае всегда особенно ярко были выражены в сельской местности, сами санузлы в большинстве случаев представляли глиняное или деревянное разваливающееся зловонное строение, куда люди, особенно дети, часто опасались заходить. В связи с этим люди часто справляли нужду там, где им вздумается. Такое происходило в том числе и в больших городах, что приводило к серьезным санитарным проблемам и распространению различных заболеваний.

Власти страны много раз пытались наладить ситуацию, однако усилия оказывались недостаточными. Особенно это ощущалось по мере развития внутреннего туризма, когда вся страна с населением более 1 миллиарда человек стала путешествовать, а условий для элементарных нужд туристов не было.

В 2015 году Китай объявил общенациональную «туалетную революцию» для улучшения социальных условий в стране. Только в 2015–2017 годах из бюджета страны было выделено более 1,6 миллиарда юаней (около 225 миллионов долларов) на строительство или реновацию 70 тысяч туалетов в туристических местах по всей стране. Согласно официальному плану правительства Китая, в период с 2018 по 2020 год планируется построить или же отремонтировать еще около 64 000 туалетов для туристов.

«Туалетную революцию» в стране воспринимают серьезно, и все проекты реализуются качественно и в установленные сроки. При этом ощущается большой контраст между районами, куда "революция" все еще не дошла, и теми, где ее реализуют в полную силу. К примеру, в любом ландшафтном парке можно найти просторный чистый туалет с бумагой, жидким мылом, сушилками для рук, зажженными благовониями, розетками, а через 5 километров обнаружить покосившуюся постройку без дверей и обозначений «М» и «Ж».

В некоторых городах туалеты оборудованы новейшими технологиями. Так, туалетная бумага выделяется каждому посетителю порционно по 40 или 80 сантиметров из специального аппарата, снабженного системой распознавания лиц. В некоторых туалетах есть аппараты для подзарядки телефонов, где-то есть бесплатный Wi-Fi и, соответственно, огромные очереди. Министерство культуры и туризма даже ведет рейтинг туалетов и присуждает им звезды в зависимости от условий.

В марте 2018 года государственное управление по делам туризма КНР совместно с навигационным онлайн-провайдером Amap запустили специальное приложение для туристов по поиску ближайшего общественного туалета, которое очень быстро приобрело большую популярность.