Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

Ученые из Сан-Диего вывели новый точный способ пересчета возраста собак в человеческий. Вывести несложную формулу позволило сопоставление эпигенетических часов.

Для анализа было отобрано 104 лабрадора, которым было от четырех недель до шестнадцати лет. Как выяснилось, ДНК лабрадоров со временем тоже накапливают метильные группы. Процесс метилирования у собак сравнили с аналогичным процессом у 320 человек. Оказалось, что у собак есть гены, у которых возрастные изменения в ДНК ярко выражены, и эти гены являются общими как для людей, так и для животных.

Как подчеркивают авторы исследования, им удалось выявить нелинейную зависимость, позволившую точно соотнести возраст животных и человека. Чтобы самостоятельно перевести возраст своей собаки в человеческий, придется вспомнить элементарную математику, так как для подсчета понадобится натуральный логарифм.

Надо просто умножить натуральный логарифм возраста пса на 16 и добавить 31. Эта формула дает весьма точные совпадения возраста человека и собаки.

Если пересчитывать по новой формуле, то получится, например, что семь недель лабрадора соответствуют девяти месяцам человека. Кстати, у детей и щенков именно в этом возрасте режутся зубы. А годовалый пес «равен» по возрасту 31-летнему человеку.

Хорошо коррелируется и средняя продолжительность жизни – 12 лет для лабрадора примерно соответствует 70-ти человеческим годам, сообщает RT.