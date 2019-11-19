Алексей Ягудин даст мастер-классы в Благовещенске и Свободном

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В Благовещенске и Свободном с 30 ноября по 1 декабря состоится фестиваль зимних видов спорта Winter Fest. В его рамках знаменитые российские спортсмены – фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Андрей Николишин – проведут мастер-классы для любителей спорта и здорового образа жизни.

В мероприятии примут участие спортсмены, тренеры и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Участие в мероприятии бесплатное.

30 ноября фестиваль откроется в Благовещенске мастер-классом знаменитого хоккеиста Андрея Николишина, заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса. В этот же день в Свободном пройдет мастер-класс Алексея Ягудина, российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России. 1 декабря Алексей продолжит радовать своих поклонников на мастер-классе в Благовещенске. Прославленный фигурист поделится секретами своих знаменитых «ягудинских дорожек». Это особые элементы, выполняемые на высокой скорости по замысловатой кривой, с большим количеством зубцовых шагов, сложными движениями рук и корпуса.

Все участники фестиваля смогут познакомиться с известными спортсменами, сфотографироваться и получить автографы. Такая возможность представится после завершения каждого мастер-класса. Всех участников ждут церемония награждения, выдача сертификатов с автографами чемпионов.

30 ноября в МАОУ ДО ДЮСШ № 3 ( Пионерская, 61) в Благовещенске с 12:00 по 12:30 пройдет торжественное открытие фестиваля. С 12:30 по 19:00 – мастер-классы по хоккею Андрея Николишина. В Свободном на ледовой арене «Союз» (Ленина, 46) с 15:30 по 18:30 даст мастер-классы по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Фестиваль пройдёт при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. «Проведение фестиваля Winter Fest для компании является одной из форм поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вовлечение детей в спорт с непосредственным участием известных спортсменов является мощным мотивирующим фактором. Звёзды спорта собственным примером доказывают, что при условии большого труда и упорства успех достижим. Кроме того, важными задачами фестиваля являются поддержание здорового образа жизни, как современного тренда среди молодёжи, популяризация спорта в принципе», – рассказал директор структурного подразделения СИБУРа в Благовещенске Андрей Полюлях.