Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:40 1

В отремонтированном ЗАГСе Новобурейского сыграли свадьбу по разным обычаям

В отремонтированном ЗАГСе Новобурейского сыграли свадьбу по разным обычаям
Фото: amurobl.ru

В Бурейском районе Амурской области после ремонта открылось здание ЗАГСа. Первыми молодоженами стали Константин Курганский и Инга Березина. Для них сыграли свадьбу по обычаям разных стран.

По цыганским обычаям молодоженов встретили песнями и танцами и накормили хлебом-солью, как было положено на Руси. По немецкому обычаю свекровь отломила от каравая кусочек и передала его невестке как символ плодородия и богатства. Согласно греческой традиции, мама жениха положила мед в сумочку невестки.

«Окунувшись в свадебные традиции разных стран и народов, молодоженов зарегистрировали по русской традиции, где новобрачные произнесли клятву друг другу в любви и верности и обменялись обручальными кольцами», – сообщает правительство Амурской области. Право разрезать ленту предоставили начальнику управления ЗАГС Амурской области Наталье Томиловой.

ЗАГС в поселке Новобурейский – единственный на весь район. Его торжественно открыли после ремонта. Работы велись полтора месяца. За это время строители отремонтировали крышу и пол, утеплили окна, привели в порядок стены и обновили зал для торжественной регистрации браков. Фасад здания тоже освежили.

Здание, в котором на протяжении 30 лет работает отдел ЗАГС по Бурейскому району, было построено при пуске Бурейской ГЭС. На ремонт выделили около 1,5 миллиона рублей. Деньги поступили в рамках единой субвенции из федерального бюджета.

В 2019 году в Приамурье ремонтируют 13 отделений ЗАГСа – в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Шимановске, Мазановском, Архаринском, Серышевском, Магдагачинском, Бурейском и Константиновском районах и в ЗАТО Циолковский. Почти все из них уже торжественно открыли после ремонта. Работы завершаются в ЗАГСе Благовещенска. На все работы выделено более 12 миллионов рублей в рамках единой субвенции из федерального бюджета.

Просмотров всего: 179

#жизнь #праздники

распечатать


Общество

Власти Тынды подарили городской гимназии сертификат на новые окна

сегодня, 18:13
Общество

Дальний Восток – один из лидеров по количеству переселенцев в Калиниградскую область
В России и мире

Врачи показали, как выглядят легкие спустя 30 лет после курения
Общество

Более 300 тысяч домовладений предстоит обойти переписчикам Приамурья
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Горчаков

    Горчаков
    1 час назад

    главное что б ночь прошла по расписанию

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь