В отремонтированном ЗАГСе Новобурейского сыграли свадьбу по разным обычаям

В Бурейском районе Амурской области после ремонта открылось здание ЗАГСа. Первыми молодоженами стали Константин Курганский и Инга Березина. Для них сыграли свадьбу по обычаям разных стран.

По цыганским обычаям молодоженов встретили песнями и танцами и накормили хлебом-солью, как было положено на Руси. По немецкому обычаю свекровь отломила от каравая кусочек и передала его невестке как символ плодородия и богатства. Согласно греческой традиции, мама жениха положила мед в сумочку невестки.

«Окунувшись в свадебные традиции разных стран и народов, молодоженов зарегистрировали по русской традиции, где новобрачные произнесли клятву друг другу в любви и верности и обменялись обручальными кольцами», – сообщает правительство Амурской области. Право разрезать ленту предоставили начальнику управления ЗАГС Амурской области Наталье Томиловой.

ЗАГС в поселке Новобурейский – единственный на весь район. Его торжественно открыли после ремонта. Работы велись полтора месяца. За это время строители отремонтировали крышу и пол, утеплили окна, привели в порядок стены и обновили зал для торжественной регистрации браков. Фасад здания тоже освежили.

Здание, в котором на протяжении 30 лет работает отдел ЗАГС по Бурейскому району, было построено при пуске Бурейской ГЭС. На ремонт выделили около 1,5 миллиона рублей. Деньги поступили в рамках единой субвенции из федерального бюджета.

В 2019 году в Приамурье ремонтируют 13 отделений ЗАГСа – в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Шимановске, Мазановском, Архаринском, Серышевском, Магдагачинском, Бурейском и Константиновском районах и в ЗАТО Циолковский. Почти все из них уже торжественно открыли после ремонта. Работы завершаются в ЗАГСе Благовещенска. На все работы выделено более 12 миллионов рублей в рамках единой субвенции из федерального бюджета.