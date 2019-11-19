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19ноября
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Припаркованные у обочин машины мешают работать снегоуборочной технике в Благовещенске

Припаркованные у обочин машины мешают работать снегоуборочной технике в Благовещенске
Фото: pixabay.com

В Благовещенске автовладельцев просят не оставлять свои машины на обочинах и в заездных карманах в ночное время суток. Они затрудняют работу снегоуборочной техники.

Тема очистки улично-дорожной сети города после прохождения циклона стала одним из ключевых вопросов повестки еженедельного планерного совещания мэра Благовещенска с руководителями структурных подразделений администрации, руководителями муниципальных учреждений.

О проведении снегоуборочных работ отчитался исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Сергей Ваяй.

Сергей Александрович доложил, что бригады ГСТК работают в две смены, в ночное время с 18 на 19 ноября осуществлялись механизированное заметание дорожного полотна, подсыпка противогололедным материалом перекрестков, а также очистка тротуаров, автобусных остановок. Работы по уборке снега продолжаются в дневное время, для вывоза складированного на обочинах снега будет привлечена дополнительная спецтехника.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, мэр Валентина Калита поручила ГСТК ускорить работу по очистке дорожной сети, управлению ЖКХ – проконтролировать уборку придомовых территорий многоквартирных домов управляющими компаниями. Также необходимо обеспечить очистку подходов к социальным учреждениям города.

18 ноября в результате прохождения через территорию Приамурья циклона в областном центре выпало 11 миллиметров снежных осадков, что составило 107 % от месячной нормы.

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#снегопад #транспорт

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