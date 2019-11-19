Виртуальные «Трибуну холл» и новый мост через Зею покажут на семиметровом интерактивном полотне (видео)

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На Амурском экономическом форуме, который на следующей неделе стартует в областном центре Приамурья, посетители смогут увидеть так называемую touch-стену. Это семиметровое интерактивное полотно, где изображены ключевые инфраструктурные объекты трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ».

«Друзья, мы привезём touch-стену на Амурский экономический форум. Touch-стена это семиметровое интерактивное полотно. С его помощью на ВЭФ 2019 мы рассказывали (и наглядно показывали) гостям павильона об агломерации. И очень рады, что теперь touch-стену увидят и жители Амурской области. Это то, что лучше один раз увидеть. 29 ноября она уже будет в ОКЦ. Это новое слово в презентации. И я рад, что такой уникальный проект, как агломерация, представлен именно на ней», – рассказал на своей странице в социальной сети заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Он также разместил видео, демонстрирующее это интерактивное полотно. Там среди благовещенских объектов есть «Трибуна холл» на центральной площади, второй автомобильный мост через Зею и трансграничный мост через Амур с транспортно-логистическим комплексом.

Амурский экономический форум пройдет в Благовещенске с 29 ноября по 1 декабря. Главная задача форума – обсуждение формирования уникальной трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ». О том, что будет представлять собой в будущем трансграничная агломерация, Максим Ноженкин рассказал в программе «Простые вопросы».