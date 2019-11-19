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сегодня, 16:07 1

Двухлетней благовещенке нужны деньги на реабилитацию в Сочи

Двухлетней благовещенке нужны деньги на реабилитацию в Сочи

Двухлетней Милане из Благовещенска необходимо 427 500 рублей на реабилитацию в Сочи. У девочки органическое поражение головного мозга. Семья Миланы объявила сбор средств. Большую часть денег уже собрали.

В реабилитационном центре юную амурчанку ждут 2 декабря. Родители переживают, что деньги в срок собрать не удастся.

Сбор средств мама Миланы, Гоар, также объявила в Инстаграме. «Диагноз G96.8. Органическое поражение головного мозга. Синдром тонусных нарушений. ЗПРР. Множественные стигмы дизембриогенеза. Срок реабилитации – 3 месяца», – написала благовещенка.

«Мы едем в реабилитационный центр "Восток", там китайская медицина. Именно после китайской медицины у нас пошли сдвиги, поэтому выбрали именно этот центр. Плюс отзыв от мамы из нашего города», – рассказала мама девочки.

Всех желающих помочь Милане просят отправлять средства по номеру карты: 2202 2002 7835 4541 или через Сбербанк-онлайн: 8 999-166-85-71 (Гоар Гагиковна К.).

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#здоровье #помощь

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    18 минут назад

    а губернатор из резервного фонда больше не дает????? вот тот случай(((....

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