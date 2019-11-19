Возлюбленный исчезнувшей в Красноярске девушки признался в ее убийстве

29-летняя Галина Миниенко пропала 15 ноября по дороге в село Арейское. Девушка передвигалась на красно-оранжевый Hyundai Solaris, но исчезла вместе с машиной. Девушку искали несколько дней, но позже правоохранители выяснили, что ее убил 31-летний возлюбленный.

Следователи раскрыли тайну бесследного исчезновения 29-летней Галины Миниенко из Красноярска. Девушка пропала после свидания с возлюбленным. Мужчина сознался в убийстве девушки и рассказал подробности расправы.

Галина 15 ноября уехала в село Арейское на встречу с 31-летним Никитой Ж. и пропала. Возлюбленный девушки сразу оказался под подозрением. Несколько дней он отрекался от преступления, говорил, что девушка до него не доехала. Однако записи с камер видеонаблюдения и другие улики против него сыграли решающую роль. 18 ноября он был задержан и написал явку с повинной. Никита рассказал, что Галина забрала его на машине в Арейском и они вместе поехали в Красноярск.

«По пути следования в районе одной из заброшенных воинских частей в ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений, мужчина нанёс девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после чего засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра», – сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Никита также указал на место, где спрятал тело и автомобиль убитой. Следователи намерены просить суд об аресте подозреваемого, сообщает Life.