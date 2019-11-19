Нарколабораторию, снабжающую Дальний Восток наркотиками, ликвидировали в Подмосковье

Там находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались ингредиенты для производства синтетических наркотиков. По словам Волк, банда продавала запрещенные вещества через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте Сети.

В ходе операции полицейские пресекли 18 поставок в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края.

В общей сложности изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, более 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное оборудование.

Задержаны трое химиков-технологов из Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации предприятия.

Возбуждены уголовные дела. Всех задержанных заключили под стражу.