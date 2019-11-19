«Авторадио-Благовещенск» завоевало второе место на конкурсе «Вместе медиа. Радио»

«Авторадио-Благовещенск» стало призером престижного конкурса. Благовещенская радиостанция заняла второе место в профессиональном состязании «Вместе медиа. Радио». Амурчан обошла только радиостанция из Южно-Сахалинска.

«Авторадио-Благовещенск» представило на конкурс ежедневный информационный выпуск, который смог обойти 9 соперников и взять серебро. Эксперты отметили оперативность и лаконичность информации, а также подачу сведений, что называется, из первых рук.

«Многие наши слушатели знают, что мы одна из немногих радиостанций амурской столицы, которая работает "с колес" – выдает новости в режиме онлайн. Все информационные выпуски выходят в прямом эфире, и каждый час информация обновляется, – пояснила редактор и ведущая программы "Новости" на "Авторадио-Благовещенск" Наталья Репина. – В конкурсном выпуске мы рассказывали о летнем наводнении, о ситуации в наиболее пострадавших районах. Редакция работала в усиленном режиме, и, как оказалось, не зря. После прослушивания наших "Новостей" продюсер программы #ЧЭЗ на телеканале РБК и программы "Вечерний РБК" на радиостанции "Серебряный Дождь" Михаил Баженов сказал, цитирую: "Прекрасный выпуск". Я, честно говоря, немного напряглась, ожидая какого-то "но"… И критика, конечно, была. Она необходима, чтобы понять свои ошибки, учиться на них работать еще лучше. Что мы и будем делать, чтобы наши радиослушатели всегда были в курсе событий».

В этом году в состав экспертов конкурса «Вместе медиа. Радио» вошли представители ИА «Интерфакс», портала «Известия», ИД «Коммерсант», медиахолдинга РБК, телеканала «Россия 24» и многие другие.

Новости «Авторадио-Благовещенск» выходят на частоте 87.7FM в Благовещенске по будням с 7 до 19 часов.