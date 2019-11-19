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19ноября
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сегодня, 15:34 0

Рок-музыкант стал председателем Общественной палаты Тынды

Рок-музыкант стал председателем Общественной палаты Тынды
Фото: metalrus.ru

В северной столице Приамурья состоялось первое заседание нового состава городской Общественной палаты. Из 28 человек семь утверждены решением Тындинской городской Думы, семь – постановлением администрации Тынды, еще четырнадцать делегированы городскими общественными организациями. Председателем тындинской Общественной палаты избран известный амурский музыкант Александр Кулак.

Александр Владимирович работает старшим специалистом ООО «ОСК «Инфо Транс», занимает активную жизненную позицию, известен как музыкант рок-группы, информирует пресс-служба администрации Тынды. Также были избраны заместитель председателя Владимир Лысенко, секретарь Марина Вострикова и совет Общественной палаты – Тимофей Синюшкин и Андрей Чумак.

На первом заседании новый состав палаты рассмотрел несколько актуальных вопросов. Во-первых, вопрос необходимости строительства моста от микрорайона Новый Таежный до улицы Красная Пресня. А также обсудили тему выбора общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.

Члены палаты приняли решение разработать анкету, чтобы собрать предложения по благоустройству общественной территории от сквера возле здания администрации Тындинского района до сквера возле кафе «Маяк». Анкету будут раздавать в учреждениях города.

Общественная палата города обеспечивает согласование наиболее значимых интересов граждан, некоммерческих объединений, органов местного самоуправления для решения важных вопросов экономического и социального развития, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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