Средняя зарплата в Амурской области превысила 45 тысяч рублей

Амурстат опубликовал данные о средней зарплате в Амурской области. Самая большая зарплата отмечена в среднем в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность. Показатель равен почти 66 000 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе-сентябре 2019 года сложилась в размере 45 488 рублей 7 копеек. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года средняя зарплата в Амурской области выросла на 6,1 %.

В сентябре 2019 года заработная плата насчитывала 45 188 рублей 60 копеек и увеличилась по сравнению с сентябрем 2018 года на 7,8 %, с августом 2019 года – не изменилась.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года составила 100,7 %, в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года – 102,5 %, с августом 2019 года – 99,7 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации работников и территориального положения предприятия.

Так, наиболее высокая заработная плата работников предприятий Амурской области в январе-сентябре 2019 года в 2,9 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

Наиболее высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 65 937 рублей 30 копеек. Это на 45 % выше среднеобластного уровня. В области транспортировки и хранения размер средней зарплаты составил 61 306 рублей; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 59 928 рублей 70 копеек; добычи полезных ископаемых – 53 154 рублей 10 копеек; строительство – 50 444 рубля 80 копеек.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 22 995 рублей 70 копеек, что в 2 раза ниже среднеобластного уровня. У тех, кто занят в сфере оптовой и розничной торговли; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, средняя зарплата равна 25 841 рублю 5 копейкам; деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 27 701 рубль 30 копеек.