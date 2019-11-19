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19ноября
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сегодня, 15:14 10

Средняя зарплата в Амурской области превысила 45 тысяч рублей

Средняя зарплата в Амурской области превысила 45 тысяч рублей
Фото: amur.info

Амурстат опубликовал данные о средней зарплате в Амурской области. Самая большая зарплата отмечена в среднем в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность. Показатель равен почти 66 000 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе-сентябре 2019 года сложилась в размере 45 488 рублей 7 копеек. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года средняя зарплата в Амурской области выросла на 6,1 %.

В сентябре 2019 года заработная плата насчитывала 45 188 рублей 60 копеек и увеличилась по сравнению с сентябрем 2018 года на 7,8 %, с августом 2019 года – не изменилась.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года составила 100,7 %, в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года – 102,5 %, с августом 2019 года – 99,7 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации работников и территориального положения предприятия.

Так, наиболее высокая заработная плата работников предприятий Амурской области в январе-сентябре 2019 года в 2,9 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности.

Наиболее высокий уровень заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 65 937 рублей 30 копеек. Это на 45 % выше среднеобластного уровня. В области транспортировки и хранения размер средней зарплаты составил 61 306 рублей; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 59 928 рублей 70 копеек; добычи полезных ископаемых – 53 154 рублей 10 копеек; строительство – 50 444 рубля 80 копеек.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 22 995 рублей 70 копеек, что в 2 раза ниже среднеобластного уровня. У тех, кто занят в сфере оптовой и розничной торговли; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, средняя зарплата равна 25 841 рублю 5 копейкам; деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 27 701 рубль 30 копеек.

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Средняя зарплата в России-это когда один

    человек получает 2000000, а 100 других по 8000 рублей. Тогда в среднем они получают

    27000 рублей. А теперь простым языком: у Пети 10 яблок, а у Васи 0, в средне у обоих по 5 яблок. Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы. Жена директора колхоза Маня спит со всеми, а доярка Люда не дает ни кому, но в среднем они обе бляди. Вот так и живем.

  • selena8008@@@

    selena8008@@@
    1 час назад

    А можно имена обладателей этой средней зарплаты? Или указан размер до вычета НДФЛ???

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Понятие средняя зарплата - откуда взялось, какой урод это придумал?!

  • Noir

    Noir
    1 час назад



    Минувший год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. Премьер Дмитрий Медведев в декабре минувшего года говорил, что правительству в 2018 году удалось переломить тренд на падение доходов. Первый вице-премьер Антон Силуанов позднее раскритиковал рассчитанный Росстатом показатель реальных располагаемых доходов населения. «Как он считается — знает, наверное, только Росстат», — сказал Силуанов, заметив, что есть большие претензии к тому, как служба выводит этот показатель.



    Может все таки так? И 2019 продолжит традиции?

  • Блохер

    Блохер
    58 минут назад

    Ну что, соснули "нытики плохой жизни"? Доходы растут, стоимость квартир растет, продажи авто растут, а у вас все плохо. Подымайте жопку с дивана и айда снег убирать во дворе!

  • nerro

    nerro
    55 минут назад

    какой-то директор себе зарплату повысил...

  • nerro

    nerro
    55 минут назад

    или росстату уже миллиард выдали на изучение бедности.

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    51 минута назад

    Да у нас столько только ленивые получают..У многих больше в два, а то и три раза.

  • Molex69

    Molex69
    51 минута назад

    по бумагам)

  • системник

    системник
    39 минут назад

    Интересно, сколько жителей Амурской области получают заработную плату, кроме бюджетников.

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