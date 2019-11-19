Добыча золота выросла в Приамурье за 10 месяцев на 12,3 %

На территории Амурской области по итогам января-октября 2019 года добыто 22 529,1 килограмма рудного и россыпного золота. Данный показатель на 12,3 % больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Из общего объема коренного золота предприятия получили 14 294,9 килограмма, россыпного – 8 234,2 килограмма. Это на 20 % и 1 % соответственно больше, чем за десять месяцев годом ранее.

Nedradv.ru пишет, что увеличение производства обеспечено за счет работы рудников крупнейшего золотодобытчика – группы компаний «Петропавловск». В частности, на Албынском, Маломырском и Покровском рудниках компании с начала года произведено 11 894,8 килограмма драгметалла.

Также среди лидеров по добыче и производству золота АО «Прииск Соловьевский» и ООО «Березитовый рудник».