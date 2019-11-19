Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:06 1

Добыча золота выросла в Приамурье за 10 месяцев на 12,3 %

Добыча золота выросла в Приамурье за 10 месяцев на 12,3 %
Фото: golden-inform.ru

На территории Амурской области по итогам января-октября 2019 года добыто 22 529,1 килограмма рудного и россыпного золота. Данный показатель на 12,3 % больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Из общего объема коренного золота предприятия получили 14 294,9 килограмма, россыпного – 8 234,2 килограмма. Это на 20 % и 1 % соответственно больше, чем за десять месяцев годом ранее.

Nedradv.ru пишет, что увеличение производства обеспечено за счет работы рудников крупнейшего золотодобытчика – группы компаний «Петропавловск». В частности, на Албынском, Маломырском и Покровском рудниках компании с начала года произведено 11 894,8 килограмма драгметалла.

Также среди лидеров по добыче и производству золота АО «Прииск Соловьевский» и ООО «Березитовый рудник».

Просмотров всего: 455

#производство #экономика

распечатать


Экономика

Виртуальные «Трибуну холл» и новый мост через Зею покажут на семиметровом интерактивном полотне (видео)
Общество 3

Дальнему Востоку выделят дополнительные деньги на льготные полеты
Экономика 31

В России собираются потратить миллиард на изучение причин бедности
Экономика 27

На территории Амурской области появятся новые производства
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь