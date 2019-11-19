София Ротару возвращается в Россию на заработки

София Ротару ранее отказалась от концертов на территории России из-за введения на Украине военного положения и зарекалась больше не приезжать с концертной деятельностью. Но в конце 2019 года певица изменила свое решение.

Известно, что она примет участие в съемках итогового концерта «Песня года» и выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Также она рассматривает предложения об участии в новогодних корпоративах.

Известно, что желающим заказать выступление звезды на свои праздники это обойдется в 50-60 тысяч долларов. В эту сумму входит оплата расходов на транспорт, перевозку сопровождающей ее группы из Украины в Россию, проживание в Москве и сам концерт. Так как в России Ротару не выступала давно, ей уже поступает большое количество предложений, сообщает «Газета.ру».

О решении Ротару отказаться от концертов в России стало известно в конце 2018 года, через несколько дней после введения военного положения на Украине. Несмотря на тот факт, что ее выступление было заявлено на «Песне года», которая должна была стать 44-й для Ротару, в последний момент организаторов известили, что концерт певицы не состоится.

Таким образом София Ротару решила сгладить отношения между двумя странами и не провоцировать новый конфликт. Помимо «Песни года», она отказалась и от выступления на корпоративах в России, а также зареклась больше не приезжать сюда, пока отношения вновь не станут дружескими.

Многие поклонники певицы в России крайне отрицательно отреагировали на новость об отказе Ротару от выступлений, в ее адрес звучали упреки как в политизированности, так и в трусости.