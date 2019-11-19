Амурстат: в Приамурье не хватает почти 70 тысяч РАБОтникоВ.

Амурская область нуждается почти в 70 тысячах работников. При этом 55 тысяч человек не хватает для замещения рабочих профессий. Между тем, в регионе зарегистрировано почти 10 тысяч безработных. Статистические данные по областному рынку труда опубликовал Амурстат. Данные представлены на сентябрь 2019 года.

Как сообщает Амурстат, численность рабочей силы в регионе в сентябре этого года составила 408,3 тысячи человек. Из них 386,5 тысячи (94,7 %) заняты в экономике. При этом численность лиц, не входящих в состав рабочей силы, насчитывала в сентябре 2019 года 236 тысяч человек.

Уровень общей безработицы составил (в соответствии с методологией Международной организации труда) 5,3 %. При этом уровень зарегистрированной безработицы – 2,2 % рабочей силы области.

На конец сентября 2019 года в органах службы занятости населения Приамурья числилось 9,9 тысячи незанятых граждан. Из них 9 тысяч имели статус безработного (6 тысяч получали пособие по безработице).

Общая потребность в работниках для замещения свободных рабочих насчитывала 69,7 тысячи единиц. Из нее для замещения рабочих профессий – 55 тысяч (78,9 %). Наибольшее количество вакантных должностей на конец сентября отмечено на предприятиях Свободного и Свободненского района (56,4 тысячи мест), Благовещенска и Благовещенского района (7,5 тысячи мест).

В третьем квартале 2019 года численность выбывших работников превысила численность принятых работников предприятий и организаций области на 300 человек (1,6 %). Причем принято на работу 8,9 % от списочной численности работников. Выбыло 9 % работников от списочной численности.

В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места в третьем квартале 2019 года составила 5 % (в тот же период 2018 года – 3,4 %), в том числе в организациях, осуществляющих деятельность профессиональную, научную и техническую – 26,1 %; деятельность административную и сопутствующие дополнительные услуги – 18,8 %; деятельность в сфере транспортировки и хранения – 10,5 %; деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 9,2 %. Существенно ниже этот показатель в организациях в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 0,1 %, в сфере добычи полезных ископаемых – 0,1 %.