Сотрудники амурского Россельхознадзора выявили предприятие-фантом

Фото: Амур.инфо

С помощью ФГИС «Меркурий» управление Россельхознадзора по Амурской области выявило предприятие-фантом. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

При анализе операций во ФГИС «Меркурий» внимание сотрудников амурского управления привлекла площадка, принадлежащая ООО «Торгрыбпром» (Хабаровск).

В октябре 2019 года уполномоченным лицом «Торгрыбпрома» на площадке, зарегистрированной в Благовещенске, были оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы на перемещение пищевой продукции (креветки, краб, 2,5 тонны). Согласно анализу, на данной площадке: отсутствуют входящие эВСД на вышеуказанную продукцию; созданы исходящие эВСД с внесением ложных данных входящих эВСД (указанные номера документов отсутствуют в ФГИС «Меркурий»); отсутствуют данные о производственных эВСД.

В сопроводительных документах были указаны производители продукции – ООО «Алаид» (Северо-Курильск), СТМ «Вулканный», ООО «Далькреветка» (Невельск), СПК РК «Восход» крабоперерабатывающий цех (Аян, Хабаровский край).

Управление Россельхознадзора установило, что ООО «Торгрыбпром» на зарегистрированной площадке в Амурской области деятельность не осуществляет, таким образом, вышеуказанная продукция находится в незаконном обороте. В связи с этим площадка была удалена из системы «Цербер».

Анализ электронного журнала ФГИС «Меркурий» показал, что с площадки продукция была отправлена в Приморский и Красноярский края. В адрес территориальных управлений Россельхознадзора направлены информационные письма для принятия мер.