Для строительства второй очереди ДВФУ необходимо почти 60 миллиардов рублей

Потребность в финансировании мероприятий второго этапа развития острова Русский, в том числе строительства второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), оценивается в 55,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила директор международного департамента Минвостокразвития и Арктики Юлия Косарева.

«Общая предварительная потребность – 55,9 миллиарда рублей – это вся вторая очередь. Сейчас принято решение разделить на этапы, один из первых этапов, он как раз-таки предусматривает увеличение кампусов в первую очередь, что касается непосредственно студентов, создание новой фундаментальной библиотеки и другие инфраструктурные решения. Первый этап в рамках второй очереди – это порядка 11,3 миллиарда рублей», – сказала она на совещании о проблемах социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в Совете Федерации, передает ТАСС.

Косарева также пояснила, что разработкой проектно-сметной документации в настоящее время занимается ДВФУ, позже университет представит проектное решение Минобрнауки.

«Мы разработали полномасштабный план, он включает пять ключевых разделов, это информационно-подготовительные мероприятия, инфраструктурное развитие, развитие научно-технологического кластера, в том числе это подготовка по принятию решений для создания второй очереди кампуса ДВФУ», – пояснила она, говоря в целом о втором этапе развития острова Русский.

Концепция развития острова Русский принята правительством России в мае и будет реализована в период с 2017 по 2027 год в два этапа. На первом этапе, до 2022 года, планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций: создать на острове территорию опережающего развития, построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, запланировано строительство технопарка и Центра международного сотрудничества.

На втором этапе, в 2023-2027 годах, предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди университета, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.