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19ноября
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В Приамурье массово вакцинируют домашних и сельхозживотных

В Приамурье массово вакцинируют домашних и сельхозживотных
Фото: pixabay.com

В Приамурье массово вакцинируют животных. На 19 ноября ветеринары привили 98 564 головы сельхозживотных против ящура и бешенства. Кроме того, вакцинацию от бешенства провели 16 175 собакам и кошкам.

Сейчас проходит вакцинация против бешенства, например, в Белогорском районе, где насчитывается порядка 6 тысяч голов крупного рогатого скота, сообщает амурское правительство. «Специалисты провели вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных в Лохвицком, Васильевском, Пригородненском сельсоветах. Вакцинация проводится бесплатно», – пояснила начальник ГБУ АО «РСББЖ» по Белогорскому и Ромненскому районам Татьяна Луценко.

«Бешенство – острое вирусное заболевание животных и человека, которое отличается абсолютной летальностью. В связи с этим вакцинация скота и домашних питомцев от бешенства – обязательна. Отказ от прививки грозит владельцу животного административной ответственностью», – сообщили в амурском управлении ветеринарии.

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#животные #здоровье

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