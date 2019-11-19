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19ноября
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сегодня, 14:10 0

Более 300 тысяч домовладений предстоит обойти переписчикам Приамурья

Более 300 тысяч домовладений предстоит обойти переписчикам Приамурья
Фото: pixabay.com

Переписчикам Приамурья предстоит большой фронт работ: им нужно будет обойти свыше 300 тысяч домовладений. В среднем на одного специалиста придется около 250 адресов. Амурская служба статистики готовится к Всероссийской переписи населения.

Сбор демографических, экономических и социальных данных пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года. Подготовка к мероприятию – сейчас одно из приоритетных направлений работы Амурстата. В региональной службе вскоре ожидается поставка необходимого оборудования, в том числе планшетов для переписчиков.

Перепись населения в России впервые пройдет в цифровом формате. Компактные мобильные компьютеры будут оснащены специальным программным обеспечением. И главная особенность предстоящей крупномасштабной исследовательской акции в том, что жителям дается возможность самостоятельно заполнить переписные листы. Они будут размещены на едином портале государственных услуг, пишет Амурстат.

В Росстате сейчас также разрабатывается концепция работы с так называемыми большими данными. Ее готовятся применить в ходе всероссийской переписи 2020 года. Ориентироваться планируют на данные операторов мобильной связи. Они позволят уточнить и проверить информацию. Этот проект, подчеркивают в руководстве федеральной службы статистики, носит экспериментальный характер и направлен на повышение качества сбора данных.

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#жизнь

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